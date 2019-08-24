مصادر صحفية : ناقلة النفط الإيرانية تغيّر وجهتها إلى تركيا

كشفت وسائل اعلام غربية، اليوم السبت، أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" غيرت وجهتها المعلنة إلى ميناء تركي، بعد أن صرحت اليونان بأنها لن تخاطر بعلاقاتها مع أمريكا بمساعدتها.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، أن الناقلة التي كانت تسمى في السابق "غريس 1"، غيّرت وجهتها إلى ميناء مرسين التركي، بدلاً من ميناء كالاماتي اليوناني، متوقعة وصولها إلى وجهتها ظهيرة يوم 31 آب الجاري.

فيما أكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن موقع تتبع مسارات السفن " MarineTraffic.com" أشار إلى أن الناقلة الإيرانية موجودة على مشارف جنوب صقلية في البحر المتوسط.ومن المتوقع أن تصل الناقلة إلى ميناء مرسين في غضون أسبوع تقريباً.

ومع ذلك، يمكن للبحارة إدخال أي وجهة في نظام تحديد هوية السفن، لذلك قد لا تكون تركيا هي وجهتها الحقيقية، وفقاً للصحيفة الإسرائيلية.