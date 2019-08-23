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ظريف: مقترحات ماكرون حول الاتفاق النووي الإيراني تسير في "الاتجاه الصحيح"


أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، أن مقترحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمحاولة إحراز تقدم في الأزمة حول الاتفاق النووي الإيراني تسير "في الاتجاه الصحيح".

وقال ظريف في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" بعد لقائه الرئيس الفرنسي "قدم اقتراحات الأسبوع الماضي إلى الرئيس (حسن) روحاني نعتقد أنها تسير في الاتجاه الصحيح رغم أننا لم نصل إلى مبتغانا بالتأكيد".

وقال في المقابلة التي أجريت معه في مقر السفير الإيراني في باريس "أجرينا محادثات جيدة اليوم، وناقشنا الاحتمالات... وسيبحث (ماكرون) الآن مع الشركاء الأوروبيين وشركاء آخرين لنرى في أي اتجاه يمكننا الذهاب انطلاقا من هنا".

وسئل ظريف عن اقتراحات ماكرون فتفادى الدخول في التفاصيل مكتفيا بالقول "المهم بالنسبة لنا هو أن نتمكن من مواصلة التعامل التجاري مع الاتحاد الأوروبي".

وعقد اللقاء بين ظريف وماكرون عشية قمة مجموعة السبع في بياريتس جنوب غربي فرنسا التي يعتزم الرئيس الفرنسي اغتنامها لطرح اقتراحات حول الملف النووي الإيراني في حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي انسحب من الاتفاق النووي وعاود فرض عقوبات على طهران.

هذا وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد يوم الأربعاء، على برمجة الملف الإيراني في جدول أعمال القمة "علينا أن نعقد نقاشا على مستوى القمة حول كيفية التعامل مع الملف الإيراني، لدينا خلافات حقيقية في وجهات النظر داخل مجموعة السبع، بين ثلاث قوى أوروبية واليابان لديها موقف واضح (...) والأمريكيين (...) الذين قرروا تغيير خطهم تماما".

 

وتحاول إيران حمل الأوروبيين الراغبين في الحفاظ على الاتفاق على اتخاذ تدابير تمكنها من الالتفاف على العقوبات الأمريكية، لكن الشركات الأوروبية غير مستعدة للمجازفة بالتعرض لملاحقات وغرامات قاسية من السلطات الأمريكية.

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