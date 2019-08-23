الصفحة الدولية

وفاة ممول السياسيين الجمهوريين في أمريكا


قال شقيق الملياردير الأمريكي ديفيد كوك، القوة الدافعة لمجموعة "كوك" للصناعات، والممول الكبير للسياسيين الجمهوريين،‭‭ ‬‬إنه توفي عن 79 عاما.

كشف تشارلز كوك، رئيس مجلس إدارة "كوك" للصناعات عن الوفاة في بيان تناول معركة شقيقه الأصغر الطويلة مع سرطان البروستاتا، وإسهاماته الخيرية في البحث الطبي والتعليم والفنون.

وقال كوك في بيان إلى الموظفين "سنفتقده كثيرا لكن لن ننساه أبدا. كان ديفيد فخورا بالعمل الرائع الذي أنجزتموه جميعا للوصول بكوك للصناعات إلى هذا النجاح".

وجمع كوك، وهو مناصر للأعمال الخيرية وراع لمؤسسات ثقافية وطبية، ثروته الكبيرة بحصة ضخمة في كوك للصناعات التي يديرها مع شقيقه تشارلز.

وتوسعت كوك للصناعات، وهي واحدة من أكبر الشركات الخاصة في العالم، خارج قطاع تكرير النفط الذي أسسه والد ديفيد وتشارلز لتشمل العديد من المشروعات.

وتنحى ديفيد عن الأعمال والأنشطة السياسية في يونيو/ حزيران 2018 مرجعا ذلك إلى تدهور صحته.

وأنفق ديفيد وتشارلز مئات الملايين من الدولارات لدعم قضايا محافظة ومرشحين سياسيين للحزب الجمهوري وكانا من أشد المنتقدين للرئيس السابق باراك أوباما، لكنهما فشلا في مسعاهما لمنعه من الفوز بفترة رئاسية ثانية في 2012.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وفاة ممول السياسيين الجمهوريين في أمريكا
"أكثر الخاسرين من وجود قوات السودان في اليمن" يتحدث عن "قرار الانسحاب"
ترامب يعلن اعتزامه الرد على الرسوم الجمركية التي أعلنتها الصين
مرشح انتخابات الرئاسة التونسية مهدي جمعة: الانتقال السياسي وحده غير كاف ولا بد من الاقتصادي
حميدتي يعترف بامتلاكه مناجم ذهب وينفي رغبته في رئاسة السودان
وزير الدفاع التونسي: أطراف في السلطة تقود حملة ممنهجة بهدف تشويهي
ظريف عقب لقاءه ماكرون: من غير الممكن إعادة التفاوض على الاتفاق النووي
مقترح في بريطانيا لرفع سن التقاعد حتى 75 عاما
شاهد رئيس الورزاء البريطاني يضع قدمه في وجه ماكرون ويخرق البروتوكول مجددا!
الإعدام بالحقنة لأمريكي قتل ثلاثة مثليين بعد استغلالهم جنسيا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك