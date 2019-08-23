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ظريف عقب لقاءه ماكرون: من غير الممكن إعادة التفاوض على الاتفاق النووي


أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عقب لقاءه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الجمعة، على ان الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض من جديد.

ونقلت وكالة "إرنا" عن ظريف قوله، إن "المحادثات التي اجريناها مع الرئيس الفرنسي جاءت في سياق المحادثات الهاتفية التي جرت بين روحاني وماكرون اخيراً".

وأضاف ان "فرنسا قدمت لايران مقترحا حول كيفية تنفيذ الاتفاق النووي والخطوات اللازم اتخاذها من قبل الطرفين ونحن ايضا قدمنا مقترحا من اجل تنفيذ الاتفاق النووي بصورة كاملة".

وأوضح ظريف، :"نحن نواصل المحادثات وستتواصل اتصالات ماكرون مع الرئيس روحاني ، فوجهات نظرنا واضحة. نحن نعتبر الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض من جديد".

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى "استعداد إيران للتباحث حول تنفيذ الاتفاق النووي"، موضحاً "أننا ومن اجل تنفيذ الاتفاق النووي مستعدون للتفاوض على مستويات مختلفة في اللجنة المشتركة كما كنا نفعل ذلك دوماً فيما سبق".

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