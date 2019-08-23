مقترح في بريطانيا لرفع سن التقاعد حتى 75 عاما

نشرت صحيفة الغارديان اليوم الجمعة، مقالا حمل عنوان "العمل حتى 75؟ قد لا يعيش الكثيرون ليصلوا ذلك العمر".

وقالت الصحيفة إن هيئة بحثية بارزة تابعة ل‍حزب المحافظين اقترحت رفع سن التقاعد الحكومي إلى 75 عاما في خلال الـ 16 عاما القادمة.

وتقول المؤسسة إن رفع سن التقاعد "سيدعم اللاقتصاد" بنحو 182 مليار جنيه استرليني ويحد من "التكاليف المتزايدة".

وجاء في مقال الصحيفة، أن هذا المقترح رؤية كابوسية تقول لهؤلاء الذين أمضوا بالفعل 40 عاما كادحين أن عليهم العمل خمسة أيام في الأسبوع وهم في السبعينات حتى يحصلوا على جسد سليم ومجتمع قوي.

ويرى كاتب المقال أنها رؤية وسياسة طبقية تماما، فمتوسط الأعمار، وبالتالي متوسط الفترة التي يعيشها الناس بعد التقاعد تختلف من منطقة إلى أخرى وتتحكم فيها عوامل طبقية واقتصادية.