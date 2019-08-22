ترامب يعلق على وصفه بـ"ملك إسرائيل" وأعظم رئيس أمريكي

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على كلمات المذيع الأمريكي وين ألين روت، الذي وصفه فيها بـ"أعظم رئيس أمريكي بالنسبة لليهود وإسرائيل عبر تاريخها".

وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم الأربعاء 21 أغسطس / آب: "شكرا ألين روت، على كلماتك الطيبة".

ولفت إلى قوله: "ترامب هو أعظم رئيس أمريكي بالنسبة لليهود وإسرائيل عبر تاريخها، وهو أعظم رئيس لكل اليهود في العالم، وليس في أمريكا وحدها"، مضيفا: "يهود إسرائيل يحبون ترامب وكأنه ملك إسرائيل، لكن اليهود الأمريكيين لا يعرفونه أو يحبونه".

وتابع: "إذا استمر الرئيس ترامب على طريقته وفيما يفلعه، فإنه سيكون جيدا لكل اليهود ولكل شخص في أمريكا، وبالطبع لكل من يريدون الحصول على فرصة عمل في الولايات المتحدة الأمريكية". وتابع: "ما تفعله طليب، يكشف كراهيتها لليهود والإسرائيليين".

وفي تصريحات أخرى هاجم ترامب النائبين الديمقراطيتين إلهان عمر ورشيدة طليب، بسبب تصريحاتهما السابقة حول إسرائيل.

وقال إنهما تنتقدان اليهود الأمريكيين، الذين يصوتون للديمقراطيين، قائلا إن ذلك يظهر نقصا تاما في المعرفة.

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت، في وقت سابق، أنها سمحت لطليب بزيارة الضفة الغربية المحتلة لدواع إنسانية، بعدما تعهّدت النائبة الديموقراطية خطيا باحترام شروط الزيارة، لكنها أعلنت، في وقت لاحق، عدولها عن الزيارة بسبب ما وصفته بـ"الشروط الجائرة"، التي فرضتها عليها الدولة العبرية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

وكان ترامب الذي تناصبه النائبة رشيدة طليب، العداء دعا علنا الدولة العبرية إلى منع زيارتهما، التي كانت مقررة إلى الضفة الغربية، وكتب على "تويتر": "إذا سمحت إسرائيل للنائبتين عمر وطليب بالزيارة فهذا سيظهر ضعفا كبيراً"، معتبرا أنّهما تكرهان إسرائيل وجميع اليهود، ولا يوجد شيء يمكن قوله أو فعله لتغيير رأيهما".