ترامب: اختارني الله للقيام بهذه الحرب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب التجارية التي يخوضها ضد بكين ليست حربه وأن رؤساء آخرين سبقوه إلى البيت الأبيض كان يجب أن يخوضوها لكنه "المختار" من الله لأداء هذه المهمة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده (امس الأربعاء): "هذه ليست حربي التجارية. هذه حرب تجارية كان يجب أن يخوضها منذ وقت طويل رؤساء (أمريكيون) آخرون"

وأضاف "ما كان على أحد أن يقوم بهذه المهمة، قبل أن ينظر إلى السماء ويفتح ذراعيه قائلا: أنا هو المختار"، مقتبسا في ذلك مصطلحا توراتيا.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة تفوز بالحرب التجارية المحتدمة مع الصين.

وفرض ترامب رسوما جمركية قاسية على ما قيمته 250 مليار دولار من الواردات الصينية سنويا، كما يعتزم فرض رسوم جديدة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار في جولتين أخريين في 1 سبتمبر و15 ديسمبر المقبلين.

ورغم تحذير صندوق النقد الدولي من أن حرب ترامب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي، ومع ظهور مؤشرات على احتمال حدوث انكماش في الاقتصاد الأمريكي، لا يبدو أن الرئيس الأمريكي بصدد التخفيف من وطأة هذه الحرب.