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رئيس وزراء اليونان: ناقلة النفط الإيرانية لا تتجه إلى شواطئنا


قال رئيس الوزراء اليوناني، كيريكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس، إن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا"، لا تتجه نحو اليونان وتبحر عبر البحر المتوسط.

وأكد ميتسوتاكيس في حديث تلفزيوني أن "السفينة لا تتجه نحو اليونان، وأن السلطات اليونانية لم تتلق طلبا للسماح لها بالرسو في أي ميناء يوناني".

يأتي ذلك في وقت يشير فيه موقع تتبع الناقلات vesselfinder، بعد ظهر اليوم الخميس، إلى أن الناقلة "أدريان دريا" أصبحت قبالة الشواطئ الجنوبية لجزيرة سردينيا، بينما لا تزال وجهتها المحددة وفق الموقع، ميناء كالاماتا اليوناني، الذي من المتوقع أن تصل إليه، في 26 أغسطس الجاري.

وأعلنت وزارة الخارجية اليونانية أمس الأربعاء، أن أثينا لن تقدم أي تسهيلات لناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا" لتسليم النفط إلى سوريا، وذلك ردا على تحذيرات واشنطن، التي هددت اليونان وجميع الموانئ في البحر المتوسط من أن تقديم أي دعم للسفينة، قد ينظر إليه على أنه دعم للحرس الثوري الإيراني الذي تدرجه الولايات المتحدة على قائمتها للمنظمات الإرهابية.

وتوعد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن تتخذ واشنطن كل ما في وسعها لمنع ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا" من تسليم النفط إلى سوريا، وقال الثلاثاء: "أوضحنا أن أي جهة تتعامل مع هذه الناقلة أو تساعدها أو تسمح لها بالرسو، معرضة لخطر العقوبات من الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، أصدر القضاء الأمريكي مذكرة احتجاز الناقلة الإيرانية وشحنة النفط التي تحملها، وذلك بعد أن رفضت حكومة جبل طارق طلبا أمريكيا بمواصلة توقيفها، معللة موقفها بأن القوانين الأوروبية لا تسمح بذلك.

ونفت اليونان في وقت سابق تلقيها أي طلب لرسو "أدريان دريا" في موانئها، في حين تمتنع طهران عن كشف وجهة السفينة، مكتفية بالقول إنها "تواصل مسيرها في المتوسط وستقوم بتنفيذ المهمة الموكلة لها".

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