نائب رئيس وزراء تركيا السابق: اردوغان دمر الدولة وأسس نظاما استبداديا

وصف نائب رئيس الوزراء التركي السابق عبد اللطيف شنار، اليوم الاربعاء، سياسة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بانها تهدف لاقامة نظام استبدادي.

وقال شنار في مقابلة تلفزيونية، ان سياسة اردوغان "دمرت مؤسسات الدولة وخصوصا القضاء، حتى اقام نظاما استبداديا لا يرحم وسيستمر في سياسته المعادية لابسط قواعد الديمقراطية".

واضاف "خاطئ من يتوقع ان يتخلى اردوغان عن نهجه الذي يسعى من خلاله للسيطرة على كل شيء بعد التخلص من جميع معارضيه كما فعل باقالة رؤساء بلديات ديار بكر وماردين ووان".

وتابع "اردوغان لا يهمه شيء سوى استمرار نظام حكمه باي ثمن، وان كان على حساب تركيا والمنطقة، وما يفعله في سوريا بدون مبرر يفسر ذلك، فعلى جميع الاحزاب والمنظمات والقوى العمل معا للتصدي لسياسة اردوغان".

يشار الى ان شنار هو من اهم مؤسسي حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه اردوغان، وكان نائبا لرئيس الوزراء التركي حتى عام 2007، حيث استقال وانضم لاحقا الى حزب الشعب الجمهوري، حيث يشغل حاليا منصب نائب في البرلمان.