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عضو بالانتقالي السوداني: مراسم إعلان حل المجلس العسكري بعد قليل


قال الفريق شمس الدين الكباشي، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري السوداني إن المجلس تسلم أسماء مرشحي قوى الحرية والتغيير، وأعلن أن المجلس العسكري سيحل بعد قليل.

وينتظر أن يعلن اليوم رئيس المجلس العسكري عن تكوين مجلس السيادة وتعيين عبدالله حمدوك رئيسا للوزراء. وسيتم حل المجلس العسكرى الانتقالي بعد ذلك.

وقال الكباشي إن قائمة المرشحين تضم الأكاديمية السودانية الدكتورة عائشة محمد عثمان، والأستاذ الجامعي صديق تاور، المستشار القانوني حسن شيخ إدريس، الكاتب الصحفي محمد الفكي، ومحمد التعايشي، بحسب تصريحات نقلتها "بوابة العين الإخبارية".

ويتكون مجلس السيادة من 11 عضوا، هم 5 مدنيين ترشحهم قوى التغيير، و5 عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، يوم السبت الماضي 17 أغسطس / آب، في الخرطوم، وسط حضور عربي وأفريقي واسع.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان، اليوم الثلاثاء توافقها على ممثليها بالمجلس السيادي الذي سيتولى إدارة المرحلة الانتقالية بالتشارك مع المجلس العسكري الانتقالي.

قال القيادي بالحرية والتغيير، خالد عمر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير سيعقدان اليوم الثلاثاء اجتماعا بهدف التحضير لإعلان المجلس السيادي".

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أعلن إرجاء تشكيل المجلس السيادي ليومين، بناء على طلب من قوى إعلان الحرية والتغيير التي لم تتمكن بعد من التوافق على الأسماء الخمسة المرشحة للمجلس السيادي.

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