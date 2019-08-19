مسؤول ألماني: عقوبات الولايات المتحدة ضد روسيا تخدم مصالحها الخاصة

دعا رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية ميخائيل كريتشمير لإلغاء العقوبات ضد روسيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تستغل هذه العقوبات لتحقيق مصالحها الذاتية.

وقال كريتشمير في حديث صحفي ردا على سؤول عن موقفه من الأزمة الأوكرانية التي يتهم الغرب روسيا بالتدخل فيها: "نريد تسوية الأزمة في أوكرانيا، التي تودي بالأروح يوميا. السؤال: ما هي الوسائل لتحقيق ذلك؟ نرى أن فرض العقوبات على روسيا لم يجد نفعا".

واعتبر المسؤول الألماني أن بعض الدول تستغل العقوبات المفروضة على روسيا لتخدم مصالحها الاقتصادية الخاصة، مشيرا على سبيل المثال إلى محاولات واشنطن عرقلة مشروع "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا.

وقال: "نريد "السيل الشمالي-2"، ونريد رفع العقوبات. لا بد من الحفاظ على الحوار والتقارب مع روسيا"، مؤكدا أن العقوبات تضر بالعلاقات بين موسكو وبرلين.

وكانت الدول الغربية قد فرضت سلسلة من العقوبات على روسيا على خلفية تطورات الأزمة في أوكرانيا وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا عام 2014، وردت موسكو على الإجراءات الغربية بعقوبات مضادة، وحظرت استيراد السلع الغذائية والمنتجات الزراعية.