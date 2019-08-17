مسؤول ياباني: طوكيو تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع طهران

قال كبير مساعدي وزير الخارجية الياباني تاكيو موري أن بلاده تولي أهمية كبيرة لمحادثاتها وعلاقاتها مع ايران.

واشار تاكيو موري، خلال لقائه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في طهران اليوم السبت، الى الحوار البناء مع مساعد وزير الخارجية الايراني لافتا الى الاهمية الكبيرة التي توليها بلاده في العلاقات مع طهران.

من جهته نوه ظريف، خلال اللقاء، الى العلاقات الطيبة والبناءة بين البلدين وكذلك الزيارة التاريخية وذات الاهمية لرئيس وزراء الياباني لطهران واستقبال قائد الثورة، معرباً عن ترحيب بلاده باستمرار المحادثات بين البلدين حول الشؤون الثنائية والاقليمية.

ويشار الى ان مساعد وزير الخارجية الياباني كنجي يامادا زار طهران والتقى نظيره عباس عراقجي قبل نحو اسبوعين.