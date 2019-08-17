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الولايات المتحدة تصدر مذكرة لاحتجاز الناقلة الإيرانية "غريس 1"


أصدرت محكمة أمريكية مذكرة احتجاز للناقلة "غريس 1" الإيرانية وشحنة النفط الموجودة على متنها.

وجاء في بيان لمكتب المدعي العام في قطاع كولومبيا ب‍واشنطن، أن "مذكرة الاحتجاز صدرت بناء على الاتهامات بانتهاك نظام العقوبات الأمريكية على سوريا والقوانين الأمريكية المتعلقة بتبييض الأموال والإرهاب".

ويشير البيان إلى أن "السفينة كانت تشارك في أعمال تهدف إلى "استخدام المنظومة المالية الأمريكية بصورة غير شرعية، لدعم توريدات غير شرعية من إيران إلى سوريا، نفذها الحرس الثوري الإيراني"، الذي أدرجته واشنطن على قائمة الإرهاب".

وتحدث البيان عن "وجود شبكة شركات تقوم بتبييض أموال بملايين الدولارات دعما لمثل هذه التوريدات".

ويأتي ذلك بعد الإفراج عن ناقلة النفط من قبل سلطات جبل طارق، التي احتجزتها في أوائل يوليو الماضي، متهمة إياها بانتهاك نظام العقوبات الأوروبية ضد سوريا.

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الولايات المتحدة تصدر مذكرة لاحتجاز الناقلة الإيرانية "غريس 1"
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