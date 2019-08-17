فوضى وطوابير في العديد من المطارات الأمريكية بسبب تعطل الأنظمة الإلكترونية

تعطلت الأنظمة الإلكترونية لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، ما أثر على عمل العديد من المطارات في مختلف أنحاء البلاد.

وكتبت إدارة مطار لوس أنجلوس في حسابها الرسمي على "تويتر"، أن "أنظمة هيئة الجمارك وحماية الحدود تواجه مشكلة، يبدو أنها تؤثر على مطارات عديدة، بما فيها مطار لوس أنجلوس".

وأشارت إدارة المطار إلى أن "موظفي الجمارك ينفذون كل الإجراءات يدويا".

وطال تعطل الأنظمة الإلكترونية كذلك مطار كيندي الدولي في نيويورك ومطاري واشنطن وسياتل وغيرها.

واضطر آلاف الركاب للانتظار في طوابير طويلة وتأخر العديد من الرحلات الجوية في المطارات.

من جهتها، أكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلة الفنية.