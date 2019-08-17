قتل أخته وفتح النار على المصلين.. معتدي مسجد أوسلو يعترف

أعلنت الشرطة النرويجية، أن الشاب المتهم بقتل أخته غير الشقيقة وفتح النار على المصلين داخل مسجد "النور" بضواحي أوسلو مؤخرا، اعترف خلال استجوابه بارتكابه الجريمتين.

وأضافت الشرطة أن "المتهم اعترف دون أن يدخل عملية الإقرار الرسمي".

وقال المسؤول في شرطة أوسلو بال فرديريك هيورت إن "المتهم فيليب مانهاوس اعترف بالوقائع لكنه لم يتخذ موقفا رسميا من الاتهامات خلال استجوابه".

وأفادت الشرطة بأن لدى المتهم "وجهات نظر يمينية متطرفة" و"مواقف تشير إلى رهاب الأجانب"، وقد نفى الاتهامات الموجهة إليه في البداية.

وذكرت أجهزة الاستخبارات النرويجية، أنها تملك معلومات عن المتهم منذ حوالي السنة، وأنه "كان غامضا إلى حد ما ولم يكن في حال توحي بأنه على وشك القيام بعمل إرهابي".

ومثل مانهاوس أمام محكمة في أوسلو الاثنين، وظهرت على وجهه كدمات وخدوش نتجت عن عراك مع المصلين في المسجد لدى تكتيفه حتى وصول الشرطة.