مسؤول إيراني يكشف عن وجهة الناقلة التي أفرج عنها جبل طارق

نقلت وكالة "مهر" للأنباء عن مسؤول بحري إيراني قوله، اليوم الخميس، إن مالك ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" أشار إلى أن السفينة ستتجه إلى موانئ في البحر المتوسط وذلك بعد قرار سلطات منطقة جبل طارق الإفراج عنها.

وحسب "رويترز" نقلت الوكالة عن جليل إسلامي، مساعد مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، قوله "وفقا لإعلان من مالك الناقلة، فإن وجهة غريس 1 ستكون موانئ في البحر المتوسط".

وقررت سلطات منطقة جبل طارق التابعة لبريطانيا الإفراج عن الناقلة لكنها لم تحدد بعد موعدا لذلك خاصة بعد تلقيها طلبا أمريكيا جديدا في اللحظات الأخيرة باحتجاز الناقلة.

وقال السفير الإيراني في لندن في وقت سابق من اليوم الخميس، إن أمريكا "بذلت محاولات مستميتة لمنع الإفراج عن الناقلة الإيرانية غريس 1 لكنها لقيت هزيمة نكراء".