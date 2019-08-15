مقتل 3 جنود باكستانيين و5 آخرين من الهند بإطلاق نار في كشمير

أعلنت باكستان، اليوم الخميس، أن ثلاثة من جنودها وخمسة جنود هنود قتلوا بتبادل لإطلاق النار عبر الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، في واحد من أدمى الاشتباكات بين الجيشين هذا العام.

وصرح اللواء آصف غفور، المتحدث الرئيسي باسم القوات المسلحة الباكستانية في تغريدة على "تويتر" بأن "القوات الهندية كثفت إطلاق النار بمحاذاة الحدود المتنازع عليها المعروفة بخط المراقبة".

وأضاف غفور أنه "يستمر التبادل المتقطع لإطلاق النار".

وذكرت وكالة "رويترز"، أنه "لم يتسن الوصول إلى متحدث باسم الجيش الهندي للحصول على تعليق".

يأتي سقوط القتلى في فترة تشهد توترا متزايدا بين الجارتين النوويتين بعدما ألغت الهند الوضع الخاص بالشطر الذي تديره من إقليم كشمير الذي تقطنه أغلبية مسلمة، مما أثار غضب باكستان التي تطالب أيضا بالسيادة على المنطقة.