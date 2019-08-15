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بوتين يبحث مع أمير قطر ضمان الأمن والاستقرار في الخليج


بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية مع أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، اليوم الخميس، بحثا القضايا المتعلقة بضمان الأمن والاستقرار في منطقة الخليج.

وأكد الكرملين على موقعه الرسمي اليوم الخميس أن المكالمة أجريت بمبادرة من الجانب القطري، وبحث الزعيمان فيها أيضا المسائل المتعلقة بتطوير التعاون بين موسكو والدوحة في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة، بالإضافة إلى المجال الثقافي والإنساني.

كما تناولت المكالمة جدول الاتصالات الثنائية بين الطرفين، حسب بيان الكرملين.

وسبق أن عرضت موسكو على المجتمع الدولي مبادرة مؤلفة من خمسة بنود لإنشاء نظام الأمن الجماعي في منطقة الخليج التي تشهد خلال الأشهر الماضية توترا غير مسبوق منذ سنوات إثر التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

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