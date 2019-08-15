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العميد جلالي: الولايات المتحدة ستفشل في تشكيل تحالف حقيقي بالمنطقة ضد إيران


أكد رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، العميد غلام رضا جلالي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستفشل في تشكيل تحالف حقيقي في المنطقة ضد بلاده.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن العميد غلام رضا جلالي، علق على الأنباء التي تتحدث عن مشاركة إسرائيل في التحالف البحري الأمريكي في الخليج، قائلا، إن "إيران ستدافع بقوة عن مصالحها في مياهها وأينما تقتضي المصالح الوطنية ولا تمازح أحدا في هذا الأمر".

وأكد رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية أن واشنطن تحاول زعزعة أمن الخليج، فيما تسعى طهران إلى تعزيز الأمن الجماعي في المنطقة، وتتابع هذا الأمر المهم في إطار التعاون المشترك مع دول الجوار.

وشدد المسؤول الإيراني على أن إسرائيل هي مصدر الفوضى في جنوب غرب آسيا، حيث تساءل: "كيف يمكن لهذا الكيان اللامشروع تأمين الأمن في الخليج"، متابعا بالقول: "إذا كان الأعداء يسعون لإثارة الحروب فإن جنودنا الشجعان سيوجهون لهم ردا حاسما وقاسيا، وإذا كان الصهاينة قادرون على توفير الأمن فبرأيي ليقوموا بتوفير الأمن لأنفسهم أولا".

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