في رسالته الى الفرق الجهادية للاعمار والبناء.. السيد الخامنئي : ينبغي تعميم شعار "تقديم الخدمات من اجل تحقيق العدالة والتقدم"

أكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي على ضرورة اتخاذ شعار "تقديم الخدمات من اجل تحقيق العدالة والتقدم" طابعاً عاماً

وفي رسالة وجهها قائد الثورة للفرق الجهادية للاعمار والبناء في ايران وتليت اليوم الاربعاء في مرقد "السيد عبد العظيم الحسني" في مدينة ري جنوب العاصمة طهران، اشاد سماحته بنشاطات الفرق الجهادية للاعمار والبناء في البلاد ووصفها بأنها تكتسب قيمة كبرى وتستحق الاشادة والتقدير.

واضاف: إن النشاطات الجهادية للاعمار والبناء تنبثق من الايمان وتشمل الطاقات الانسانية والتي ليست لها نهاية لذلك فإن لها القابلية على النماء والرقي الى عشرات ومئات الاضعاف على الصعيد النوعي.

وتابع: إن الارتقاء الفكري والعملي للناشطين في فرق الجهاد للبناء والاعمار لا ينبغي أن تحجبهم عن تقديم الخدمات الاساسية في المجالات الابتدائية حيث ان اعمار منازل القرويين يضفي الخير والبركة على هذه النشاطات والعاملين فيها.

واكد على ضرورة تعميم شعار "تقديم الخدمات من اجل تحقيق العدالة والتقدم"، وحث في ذات الوقت على تقديم المنظومة المعرفية للاسلام في هذا المجال الى الملايين من شبان البلاد والتي تتضمن مئات الدروس في الحضّ على الانفاق وضرورة التعاون في البر والتقوى وتقديم المنفعة للناس والقيام بالقسط ونظائرها.

ولفت الى إن جهاد تقديم الخدمات يصب لصالح ذات الناشطين قبل أن يصب لصالح المستفيدين منه حيث ان القلوب والافكار تكتسب النور بفضل اجتناب التمسك بالمصالح الشخصية وفوق ذلك ينال اصحابها رضا الله تعالى وينبغي التاكيد على هذا الامر بالاقوال والافعال معا للذين مايزالون لم يقوموا بأي خطوات على هذا الطريق.

وحث قائد الثورة العاملين في هذا المجال على التمسك بالاخلاق الفاضلة والافعال الايمانية والابتعاد عن المحرمات والعمل بالمستحبات وتعطير الاجواء المرتبطة بالايمان والاعمال الصالحة.