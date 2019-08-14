بيان من إيران بشأن "مؤامرة مشبوهة" من السعودية والإمارات

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن "السعودية والإمارات تسعيان إلى تقسيم اليمن"، مؤكدا الدعم الإيراني لليمن الموحد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن "التحالف السعودي الإماراتي يسعى لتقسيم اليمن في إطار مؤامرة مشبوهة"، معتبرا الحفاظ على وحدة اليمن مسؤولية مشتركة لجميع أطياف الشعب اليمني، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأعرب موسوي عن أمل "إيران في إيقاف ما وصفه عدوان التحالف السعودي الإماراتي، وأن تتمكن الأحزاب والجماعات اليمنية من التوصل إلى عقد حوار يمني يمني للتغلب على الأزمات وتشكيل حكومة شاملة تحكم جميع أنحاء اليمن".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "التحالف السعودي الإماراتي وإلى جانب مرتزقته لم يتمكن خلال خمس سنوات وعبر استخدام أكثر أنواع السلاح تطورا من كسر إرادة الشعب اليمني ومني بهزيمة أمام روح الجهاد والصمود لدى الشعب اليمني".

وبشأن أحداث عدن الأخيرة، قال موسوي إن "الأحداث الأخيرة في جنوب اليمن هدفها تقسيمه عبر مؤامرة مريبة".