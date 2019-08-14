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22 ولاية أمريكية ترفع دعوى ضد الحكومة بسبب سياستها في قطاع الفحم


رفعت 22 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد حكومة دونالد ترامب التي تحاول إبطاء إغلاق محطات استغلال الفحم الملوثة والمسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من اتفاق باريس حول المناخ وأقرت خطة "الطاقة النظيفة بأسعار معقولة" التي عوضت تلك المقرة من قبل أوباما "الخطة من أجل طاقة نظيفة"، والتي حددت حجم الغازات المسببة للتلوث المنبعثة من محطات توليد الكهرباء المشغلة على الفحم.

أعلن تحالف يضم 22 ولاية أمريكية الثلاثاء أنه رفع دعوى قضائية لمنع حكومة الرئيس دونالد ترامب من إبطاء إغلاق محطات للفحم تسبب تلوثا وتنبعث منها كميات كبيرة من الغازات المسببة للدفيئة.

ومنذ انتخابه في 2016، سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من اتفاق باريس حول المناخ وسعى إلى تفكيك القواعد التنظيمية للبيئة التي أقرت في عهد سلفه الديمقراطي باراك أوباما.

وتنص الدعوى القضائية التي رفعتها 22 ولاية وست مدن كبرى بينها نيويورك ولوس أنجلس وشيكاغو أمام محكمة فدرالية في واشنطن، على أن خطة ترامب تناقض الالتزامات القانونية المحددة في الوكالة الفدرالية للبيئة وتقلص فعليا صلاحيات هذه الهيئة.

وبين هذه التشريعات "الخطة من أجل طاقة نظيفة" (كلين باور بلان) التي كانت تهدف إلى تسريع محطات لتوليد الكهرباء تعمل على الفحم، عبر تحديد سقف لحجم الغازات المسببة للتلوث المنبعثة منها.

ولم يدخل النص المعروض على القضاء حيز التنفيذ، وقرر ترامب عند توليه السلطة أن يطبق بدلا منه تشريعا أقل صرامة هو خطة "الطاقة النظيفة بأسعار معقولة".

وقال كزافييه بيسيرا النائب العام لكاليفورنيا، الولاية الديمقراطية التي تقود المعركة القضائية ضد سياسة ترامب في مجال المناخ إن "هذه الحكومة قررت إلغاء ‘الخطة من أجل طاقة نظيفة’ وتبني بديل غير فعال لها".

وتقضي الخطة التي يريدها ترامب بأن تحدد كل ولاية أمريكية معاييرها الخاصة لمحطات الفحم التي تعمل على أراضيها. ورأى حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم أن حكومة ترامب تعمل "للأمد القصير فقط". وأضاف "إنهم يهملون بالكامل الجيل المقبل، عار عليهم". ويشيد ترامب باستمرار بـ"الفحم النظيف الرائع" ويشكك بواقع ارتفاع حرارة الأرض أو دور الإنسان في ذلك، خلافا لما يؤكده العلماء.

ويواجه قطاع الفحم الأمريكي أزمة على الرغم من ملايين الدولارات التي تخصص للأبحاث لتحسين مردوية المحطات الحرارية. وتقول وزارة الطاقة إنه بوجود حلول أقل كلفة وأكثر نظافة، أصبح استهلاك الفحم في أدنى مستوى له منذ أربعين عاما، بينما يزداد عدد المناجم التي يتم إغلاقها.

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