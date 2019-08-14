الصفحة الدولية

إيران تكشف عن تحول إيجابي بالمفاوضات مع الأوروبيين وتقدم رؤيتها لتأمين الخليج


كشفت إيران اليوم عن تطور إيجابي متعلق بالمفاوضات مع الأوروبيين، وأكدت رفضها مشاركة إسرائيل في المهمة التي تدفع نحوها الولايات المتحدة بدعم بريطاني وتحفظ من العديد من الدول الغربية.

وأفاد مكتب الرئيس الإيراني بأن المفاوضات مع أوروبا أصبحت جدية، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل بشأن أوجه التقدم الحاصلة في مفاوضات الطرفين.

وبدت تصريحات مكتب الرئيس روحاني متفائلة بشأن مستقبل ونتائج هذه المفاوضات التي ظلت تراوح مكانها طيلة الفترة الماضية، حيث أشار بيان المكتب الرئاسي إلى أنه "يمكننا التوصل إلى تفاهمات بشأن الاتفاق النووي".

وأضاف أن طهران "ستقدم دون شك على خفض التزاماتنا في الاتفاق النووي إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع أوروبا".

أمن مياه الخليج

من جهة أخرى، نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الرئيس حسن روحاني قوله اليوم الأربعاء إن بمقدور إيران ودول الخليج الأخرى حماية أمن المنطقة، دون وجود لقوات أجنبية، مكررا رفض مهمة بحرية أمنية أميركية في المنطقة.

وقال روحاني إن إسرائيل هي السبب الرئيسي لانعدام الأمن وإشعال الحروب في المنطقة، وإن إعلانها الاستعداد للمشاركة في ضمان أمن المياه الخليجية "أمر سخيف".

وأكد أن إسرائيل غير قادرة على ضمان أمن المياه الخليجية ولو استطاعت ذلك لضمنته لنفسها في المكان الذي توجد فيه، وأشار إلى أن هدف أميركا من زيادة وجودها العسكري بالمنطقة هو إيجاد الفرقة ونهب ثروات بلدانها.

وبشأن العلاقة مع دول الخليج، قال روحاني إن إيران مستعدة دائما لتعزيز العلاقات مع أصدقائها خاصة دول الجوار، وإنه يمكن للدول المشاطئة في الخليج حفظ الأمن والاستقرار عبر الحوار والانسجام.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
22 ولاية أمريكية ترفع دعوى ضد الحكومة بسبب سياستها في قطاع الفحم
إيران تكشف عن تحول إيجابي بالمفاوضات مع الأوروبيين وتقدم رؤيتها لتأمين الخليج
إجراءات أمريكية صارمة عقب وفاة صديق ترامب "الملياردير المنتحر"
الحرس الثوري الإيراني يهدد إسرائيل بـ"حزب الله"
وزير الحج السعودي يعفي مديري مكتبي حجاج لتقصيرهما بتقديم الخدمات
الرئيس الايراني يحذر دول الخليج من أطماع اميركا في خزائنها
سلطات جبل طارق: إطلاق سراح الناقلة الإيرانية سيتم مساء اليوم
استنفار في مكة لحماية الحجاج بعد أمطار رعدية غزيرة
كارثة نووية تلوح في الأفق.. وروسيا ترفع مستويات الإشعاع
\"الحرس الثوري\" يحذر من الاعتداء على أصدقاء الثورة الإسلامية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.79
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك