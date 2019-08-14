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إجراءات أمريكية صارمة عقب وفاة صديق ترامب "الملياردير المنتحر"


أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها فرضت أولى العقوبات على موظفين في سجن مانهاتن بعد "مخالفات خطيرة" كشفت على إثر وفاة رجل الأعمال، جيفري إبشتاين، في هذا السجن.

وقالت الناطقة باسم وزارة العدل، كيري كوبيك، في بيان أمس الثلاثاء إن "وزير العدل أمر اليوم إدارة السجون بنقل مدير المركز الإصلاحي ميتروبوليتان كوريكشنال سنتر بانتظار نتائج التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) والمفتش العام".

وأضافت أن: "إدارة السجون أوقفت عن العمل أيضا موظفين اثنين في المركز (السجن) مسؤولين عن جناح السجن الذي كان إبشتاين محتجزا فيه، بانتظار نتائج التحقيقات"، لكنها لم تكشف اسمي الموظفين.

وكان وزير العدل، وليام بار، تحدث عن "مخالفات خطيرة وثغرات في ضمان السلامة  في سجن مانهاتن".

وعثر على إبشتاين (66 عاما) ميتا صباح يوم السبت الماضي في هذا السجن المعروف بأنه آمن، وكان رجل الأعمال إبشتاين موقوفا فيه بانتظار محاكمته بتهم اعتداءات جنسية على قاصرات.

وأوقف إبشتاين في السادس من يوليو في نيويورك، واتهم بأنه نظم بين عامي 2002 و2005 على الأقل شبكة تتألف من عشرات الشابات، بينهن عدد من طالبات المدارس، أقام معهن علاقات جنسية في منازله العديدة في مانهاتن وفلوريدا.

يذكر أن رجل الأعمال جيفري إبشتاين من الشخصيات المعروفة، ومن بين أصدقائه الرئيس الحالي دونالد ترامب والرئيس الأسبق بيل كلينتون.

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