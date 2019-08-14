الرئيس الايراني يحذر دول الخليج من أطماع اميركا في خزائنها

حذر الرئیس الإيراني حسن روحاني، الاربعاء، الدول المطلة على الخليج من اطماع الولايات المتحدة في حزائنها، مؤكدا أن هدف واشنطن من تواجدها في الخليج هو إخلاء خزائن دول المنطقة.

وأضاف روحاني، أن "الدول المطلة على الخليج قادرة على ضمان أمن المنطقة والحفاظ عليه، وليس بحاجة إلى قوات أجنبية"، لافتا الى أن "على إسرائيل أن تضمن أمن نفسها قبل أن تفكر في أمن غيرها".

وأكد الرئيس الإيراني أن "طهران مستعدة لإقامة علاقات أخوة وصداقة مع جميع الدول الإسلامية، وخاصة دول الجوار"، مؤكدا أن "إعلان الولايات المتحدة عن تشكيل تحالف بحري في الخليج مجرد شعارات ظاهرية غير عملية، لن تسهم في تعزيز أمن المنطقة".