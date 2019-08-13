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سلطات جبل طارق: إطلاق سراح الناقلة الإيرانية سيتم مساء اليوم


قالت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم، إن السفينة الإيرانية المحتجزة لدى جبل طارق سيتم الإفراج عنها مساء اليوم.

وذكرت الوكالة، نقلا عن مصادر في جبل طارق، أنه سيتم الإفراج عن الناقلة المحتجزة منذ 5 أسابيع "جريت 1" مساء اليوم.

وكانت سلطات جبل طارق قد أكدت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إنها تسعى لنزع فتيل التوتر مع إيران منذ احتجاز الناقلة "جريس1".

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال متحدث باسم جبل طارق "نواصل السعي لنزع فتيل التوتر المتصاعد منذ الاحتجاز القانوني لجريس1".

وتوقع مسؤول بمنظمة الموانئ والملاحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، الإفراج قريبا عن ناقلة النفط الإيرانية التي احتجزتها السلطات البريطانية في جبل طارق الشهر الماضي بدعوى خرقها للعقوبات الأوروبية على سوريا.

واستدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران، روب ماكير، للتشاور حول احتجاز ناقلة النفط في مضيق جبل طارق.

وفي 13 تموز الجاري، أفرجت شرطة جبل طارق عن أفراد طاقم ناقلة النفط الإيراني "غريس 1" الأربعة بكفالة دون توجيه اتهامات لهم، بعد احتجازها الأسبوع الماضي، للاشتباه حسب زعمها بانتهاكها العقوبات الأوروبية ضد سوريا.

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سلطات جبل طارق: إطلاق سراح الناقلة الإيرانية سيتم مساء اليوم
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