الصفحة الدولية

\"الحرس الثوري\" يحذر من الاعتداء على أصدقاء الثورة الإسلامية


حذر الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة الأمريكية من الاعتداء على من وصفهم بـ"أصدقاء الثورة الإسلامية"، مهددا بأن هذا الاعتداء سيؤدي إلى مواجهة إيران.

وقال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، يد الله جواني، اليوم الثلاثاء، إن "اعتداء واشنطن على أصدقاء الثورة الإسلامية الإيرانية هو مواجهة غير مباشرة مع إيران"، مشددا على أن "العدو خسر في جميع مواجهاته مع "حزب الله" واليمنيين والعراقيين وحركات المقاومة الفلسطينية".

وصعد الحرس الثوري الإيراني لهجته في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد ارتفاع مستوى التوتر في منطقة الخليج، فقد قال في وقت سابق إن "أي حرب على إيران ستشكل تهديدا لأنظمة سياسية في المنطقة، وستعرض إسرائيل لخطر حقيقي".

وأوضح قائد الحرس الثوري حسين سلامي، الأسبوع الماضي أن "هناك قوى تشكلت في سوريا ولبنان وفلسطين، وأي حرب على إيران ستجعل إسرائيل أمام تهديد حقيقي ويضعها على طريق الزوال".

من جهته، أكد جواني في وقت سابق من شهر آب الجاري أنه في "حال ارتكبت واشنطن أي خطأ ضد إيران ستكون في مواجهة قوات المقاومة في كل المنطقة"، مشيرا إلى أن "طهران أبلغت واشنطن وتل أبيب بأن أي عدوان على إيران، سيواجه محور المقاومة من شرق المتوسط إلى البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها تعتزم تشكيل تحالف دولي لتأمين الملاحة في منطقة الخليج، وخاصة في مضيقي هرمز وباب المندب.

كما أعلنت بريطانيا عن ضرورة تشكيل بعثة أوروبية لتأمين الملاحة في الخليج، عقب احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية الشهر الماضي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
استنفار في مكة لحماية الحجاج بعد أمطار رعدية غزيرة
كارثة نووية تلوح في الأفق.. وروسيا ترفع مستويات الإشعاع
\"الحرس الثوري\" يحذر من الاعتداء على أصدقاء الثورة الإسلامية
أول تعليق رسمي من إيران على ادعاء "توقيعها اتفاقية مع السعودية بشأن كارثة منى"
صحيفة : الشيخ زكزاكي غادر نيجيريا الى الهند لغرض العلاج
ظريف: واشنطن حولت منطقة الخليج إلى علبة كبريت قابلة للاشتعال
الجيش الوطني الليبي يعلن مقتل عدد من قوات حكومة الوفاق في طرابلس
قرغيزستان توجه اتهامات بالقتل وجرائم أخرى خطيرة لرئيس البلاد السابق
ظريف يؤكد خلال لقائه أمير قطر رؤية إيران لتطوير علاقاتها مع جيرانها
إدارة ترامب تصدر قرارا يحظر منح إقامة دائمة للمهاجرين الذين يحصلون على إعانات من أمريكا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك