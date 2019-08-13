صحيفة : الشيخ زكزاكي غادر نيجيريا الى الهند لغرض العلاج

غادر زعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم زكزاكي امس الاثنين مطار ابوجا الى الهند لغرض العلاج.

وافادت صحيفة "بانج" انه بقرار من المحكمة العليا في نيجيريا يمكن للشيخ زكزاكي التوجه الى الهند برفقة زوجته للمعالجة في احدى مستشفياتها.

وياتي قرار المحكمة العليا في نيجيريا في الوقت الذي كان الشيخ زكزاكي مع زوجته في سجن القوات الامنية منذ 3.5 عام.

ويتضمن قرار المحكمة الافراج عن الشيخ زكزاكي للمعالجة في الهند ومن ثم العودة بعد تلقي العلاج الى نيجيريا للحضور امام المحكمة.

يذكر ان القوات الامنية كانت قد هاجمت قبل 3.5 عام حسينية "بقية الله (عج)" ومنزل الشيخ زكزاكي في مدينة زاريا بولاية كادونا في شمال نيجيريا.

وفي هذا الهجوم استشهد المئات من المسلمين الشيعة فيما ذكرت بعض وسائل الاعلام بان عددهم بلغ الفين.

وخلال ذلك الهجوم تم اعتقال الشيخ زكزاكي الذي اصيب اصابات بالغة وزوجته واحد ابنائه فيما استشهد 3 من ابنائه.

وقبل عام من ذلك الحادث استشهد 3 اخرون من ابناء الشيخ زكزاكي خلال اعتداء القوات الامنية على مسيرة نظمت لمناسبة يوم القدس العالمي.

وقد تدهورت الحالة الصحية للشيخ زكزاكي نتيجة الاهمال الصحي في السجن من قبل السلطات وجرت خلال الاشهر الاخيرة العديد من التظاهرات المطالبة بالافراج عنه الا ان القوات الامنية قامت بقمعها في كل مرة.