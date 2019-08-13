ظريف يؤكد خلال لقائه أمير قطر رؤية إيران لتطوير علاقاتها مع جيرانها

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، رؤية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير العلاقات مع جميع جيرانها، وأشار إلى العلاقات الإيرانية القطرية كنموذج للعلاقات السياسية الإيرانية مع دول المنطقة.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، إن ظريف خلال لقائه أمير قطر، أكد رؤية إيران لتطوير العلاقات مع جميع جيرانها، وأشار إلى أن العلاقات الإيرانية القطرية كنموذج للعلاقات السياسية الإيرانية مع دول المنطقة". كما أشارت إلى قوله إن الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني لا يجدي نفعا وأنه قد زاد من انعدام الأمن الإقليمي.

من ناحيته، أكد أمير قطر تمیم بن حمد بن خلیفة آل ثاني، على العلاقات الوثيقة والأخوية بين إيران وجيرانها، والمشاورات القطرية الإيرانية الثنائية حول القضايا الإقليمية والدولية والجهد المشترك التي تبذله طهران والدوحة لحل المشاكل الإقليمية. كما أكد استعداد بلاده لفرض السلام والاستقرار في المنطقة.