رئيسا البرلمانين الايراني والباكستاني يبحثان تطورات الاحداث في كشمير

تباحث رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني علي لاريجاني ورئيس المجلس الوطني الباكستاني اسد قيصر هاتفيا السبت بشان تطورات الاحداث الاخيرة في كشمير.

وافاد مكتب رئيس المجلس الوطني الباكستاني في بيان اصدره بهذا الصدد بان اسد قيصر بحث مع لاريجاني بشان الاوضاع المتازمة وتصاعد حدة التوتر بين باكستان والهند.

واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية دولة صديقة وشقيقة لباكستان ونحن نعتبر ايران طرفا مهما للتشاور في اللحظات الصعبة.

ودعا المجتمع العالمي للاهتمام باوضاع شعب كشمير واداء الدور لحل قضاياه سلميا، معربا عن امله بان تستخدم الجمهورية الاسلامية الايرانية طاقاتها الاقليمية والعالمية للمساعدة بحل التوترات في شبه القارة الهندية.

واوردت قناة "بي تي في" الباكستانية بان رئيس مجلس الشورى الاسلامي اعرب عن سروره للعلاقات الاخوية القائمة بين ايران وباكستان مؤكدا ضرورة حل قضية كشمير بين باكستان والهند سلميا.

واشار لاريجاني الى مواقف القيادة والحكومة في الجمهورية الاسلامية الايرانية حول كشمير مؤكدا بان طهران تتابع تطورات كشمير عن كثب.