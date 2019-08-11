الصفحة الدولية

مساعد روحاني: اجراءات قواتنا المسلحة مع الدبلوماسية جعلت البلاد في موقع الاقتدار


اكد مساعد الرئيس الايراني للشؤون البرلمانية حسين علي اميري بان اجراءات قواتنا المسلحة الى جانب الدبلوماسية قد جعلت البلاد في موقع الاقتدار.

وقال اميري في حديثه اليوم الاحد خلال اجتماع المجلس الاداري لمحافظة مازندران المنعقد في مدينة ساري (شمال): ان الاتفاق النووي اظهر بان الايرانيين قدموا انموذجا للعالم في مجال الوفاء بالتعهدات؛ وليس خافيا على احد اليوم بان مكانة ايران واميركا تغيرت عالميا.

وتابع، انه لا احد في العالم اليوم يقول بان الايرانيين يسعون للحرب والتوتر وان اجراءات قواتنا المسلحة الى جانب الدبلوماسية قد جعلت بلادنا في موقع الاقتدار.

واضاف، انه ورغم اجراءات الحكومة الاميركية احادية الجانب والمناقضة للاعراف ومبادئ القوانين الدولية في الخروج من الاتفاق النووي فمازلنا نشهد التاثيرات القانونية والسياسية لهذا الاتفاق الدولي .

ولفت مساعد رئيس الجمهورية الى ان موقف العالم ازاء الشعب الايراني والجمهورية الاسلامية شهد تغيرا شاملا مقارنة بالمرحلة ما قبل توقيع الاتفاق النووي.

واشار اميري الى ان الاميركيين ارتكبوا خطا ستراتيجيا عندما تصوروا بان ايران ستنسحب من الاتفاق النووي فور انسحابهم منه.

واضاف، ان رسائل الاميركيين اليوم بشان التفاوض واجراء مباحثات ثنائية مؤشر على ندمهم وحساباتهم الخاطئة.

وختم بالقول، ان تماسك الشعب والمسؤولين والولاء للجمهورية الاسلامية  قد اصاب الغرب ولاسيما اميركا بالذهول ، لانهم واجهوا من جديد شعبا ثوريا منسجما في مواجهة عدوه الاجنبي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الرئيس روحاني وأمير قطر يناقشان هاتفيا الأمن الإقليمي والتوترات في مياه الخليج
الهند.. سونيا غاندي تعود رئيسة لـ "حزب المؤتمر" المعارض
رئيسا البرلمانين الايراني والباكستاني يبحثان تطورات الاحداث في كشمير
مساعد روحاني: اجراءات قواتنا المسلحة مع الدبلوماسية جعلت البلاد في موقع الاقتدار
إيران تعلن اعتقال مجموعة لها علاقة بـ"جهات خارجية معادية للثورة
تعرف على قدارت طائرة "أبابيل-3" الإيرانية التي صورت حاملة الطائرات الأمريكية
وزارة الخارجية الإيرانية : لسنا مهنمين بدعوات التفاوض الأمريكية
ظريف: إيران هزمت أميركا في الساحة الدبلوماسية
باكستان لا تستبعد اتخاذ إجراءات عسكرية ضد الهند بسبب كشمير
السعودية.. تساقط غزير للأمطار على منى وعرفات ومزدلفة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 72.62
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك