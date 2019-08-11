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تعرف على قدارت طائرة "أبابيل-3" الإيرانية التي صورت حاملة الطائرات الأمريكية


أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية خلال الأيام الأخيرة عن إنجازات عسكرية وطنية جديدة في مجال القاذفات الصاروخية والطائرات المسيرة وفي هذا السياق.

يذكر أن وزارة الدفاع قامت بتسليم هذا النوع من الطائرات للقوات المسلحة الإيرانية لإستخدامها في عمليات مكافحة الإرهاب في شمال العراق.

وفي سياق متصل، كشفت بعض الصور بأن الخبراء الإيرانيين قاموا بتزويد الجيل الجديد من طائرات "أبابيل 3" المسيرة بقنابل موجهة وذكية.

ووفقا لبعض المصادر الإخبارية ، فإن طائرة "أبابيل 3" بدون طيار قادرة على التحليق حتى ارتفاع 15 ألف قدم، ولمسافة 250 كيلومتر، وبوسعها إرسال الصور الملتقطة إلى محطات التحكم الأرضية أو أي نوع نظام استقبال آخر، وتعمل بمحرك بوقود البنزين قادر على العمل 8 ساعات متواصلة.

ويمكن لطائرة "أبابيل-3" المسيرة أن تطير بسرعة تصل إلى 200 كم/ساعة (120 ميلا في الساعة) وحتى 100 كم (62 ميل) وبحد أقصى للإرتفاع التشغيلي يصل إلى 5000 متر (16000 قدم).

ويمكنها تحمل الطيران لحوالي 4 ساعات، ولها قدرات على الرؤية الليلية. وبإمكان الطائرة "أبابيل-3" إرسال الصور الملتقطة إلى محطات التحكم الأرضية أو أي نوع نظام استقبال آخر. ومحرك الطائرة هو من نوع 4 سيلندر بوقود البنزين وقادر على العمل لمدة 8 ساعات، كما أن الطائرة مصنوعة من الكامبوزي، وفقا للمصادر الإخبارية التي نقلتها وكالة "فارس".

ويعتبر حجم طائرة "أبابيل-3" المسيرة أصغر بكثير من حجم الطائرات التي يقودها طيار، فطولها 2.9 متر (9.5 قدم)، وهي بذلك تكون أقصر من سيارة فولكس فاجن بيتل وهي تدار بواسطة مروحة دافعة بسيطة ذات ريشتين وبجناح مثبت في الخلف وذيل أمامي من أجل تحسين خصائص الهويان والاستقرار والقدرة على المناورة. ويمكن إطلاق هذا النوع من الطائرات بواسطة قضبان مثبتة على ظهر شاحنة، التي بدورها توفر الطاقة اللازمة للقاذفة الهوائية.

كما يمكن استخدام نظام إطلاق صاروخي من على سطح سفينة، والذي يمكن تجميعه أو تفكيكه للقدرة على النقل. ويوفر نظام الاستعادة المظلي معدل هبوط للطائرة يقدر بحوالي 4 م/ ثانية، في حين يمكن استخدام الزلاقات لعمليات الهبوط على المدرجات التقليدية أو في الحقول. نصف القطر الأقصي لعمليات طائرة "أبابيل-3" المسيرة يصل إلى 150 كم (93 ميل) وحدها الأقصى للارتفاع هو 14000 قدم (4268 م). أيضا هذه الطائرة لديها قدرة على السفر بسرعة قصوى تبلغ 300 كلم / ساعة (186 ميلا في الساعة)، وهي قادرة أيضا على الطيران بحمولة تبلغ 45 كجم.

وتحتوي هذه الطائرة على مكونات للمراقبة الجوية، فهي تحمل كاميرا ومعدات للاتصالات الرقمية، ولكنها أيضا يمكنها أن تُصنع بمكونات هجومية، فتحمل رؤوسا شديدة الانفجار يتم تسديدها بواسطة إصطدام الطائرة بالهدف المراد تفجيره. إن الطائرة "أبابيل-3" يمكنها أن تطير بسرعة تصل إلى 200 كم / ساعة (120 ميلا في الساعة) وحتى 100 كم (62 ميل) وبحد أقصي للارتفاع التشغيلي يصل إلى 5000  متر (16000 قدم). ويمكنها تحمل الطيران لحوالي 4 ساعات ولها قدرات على الرؤية الليلية.

وتمكنت طائرة "أبابيل-3" المسيرة من التقاط صور وفيلم من حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريغان" الأمريكية.

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تعرف على قدارت طائرة "أبابيل-3" الإيرانية التي صورت حاملة الطائرات الأمريكية
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