وزارة الخارجية الإيرانية : لسنا مهنمين بدعوات التفاوض الأمريكية

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أنها غير مهتمة بدعوات التفاوض الأمريكية، ما دامت العقوبات على اقتصاد البلاد وعلى قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله السيد علي الخامنئي مستمرة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن "انتظار الولايات المتحدة اتصالا من إيران لا جدوى منه، لأن طهران لن تكون السباقة في التفاوض مع واشنطن"، مضيفا أن بلاده "لن تشارك في مفاوضات مع الولايات المتحدة لا تراعي القوانين الدولية".

وأشار موسوي إلى أن رفض التفاوض راجع للارهاب الاقتصادي" الذي تمارسه الولايات المتحدة، إضافة إلى العقوبات المفروضة على قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله السيد علي الخامنئي، ما يجعل دعوات واشنطن "غير صادقة لأنها تتزامن من استمرار الضغط والتهديد".