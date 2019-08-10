عاجل : بعد كشفها من قبل وكالة انباء براثا قبل فجر اليوم الامريكيون يعترفون باسقاط طائرتهم المسيرة في الرضوانية
الصفحة الدولية

باكستان لا تستبعد اتخاذ إجراءات عسكرية ضد الهند بسبب كشمير


أعلن سفير باكستان لدى روسيا، قاضي خليل الله، أن إسلام آباد لا تستبعد اتخاذ خطوات عسكرية ضد الهند، على خلفية التصعيد الأخير حول إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وأشار السفير، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية نشرت اليوم السبت، إلى أن السلطات الباكستانية تركز حاليا على تحضير ردود أفعال دبلوماسية وسياسية وقانونية على الإجراءات الهندية الأخيرة في كشمير، وقد تم تشكيل لجنة خاصة ستقدم إلى الحكومة توصيات بهذا الشأن.

ونقل خليل الله عن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، قوله، عقب الاشتباك الجوي بين المقاتلات الباكستانية والهندية فوق كشمير في فبراير الماضي، إن إسلام آباد قادرة على الدفاع عن نفسها ومستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا السبيل إذا اقتضى الأمر ذلك.

وتابع السفير: "عندما يتعلق الأمر بأمننا القومي، فإن لدينا الحزم والقدرة على الدفاع عن أنفسنا، وأعلنا نفس الشيء في الوضع الحالي. سنرد على أي خطوة عدائية وأي مغامرة محتملة من قبل الهند".

وأشار الدبلوماسي إلى أن باكستان لا ترغب في اللجوء إلى خيارات عسكرية، مضيفا: "لكن في ظل تجاربنا السابقة، لا نستطيع تجاهل تعزيز الهند تواجدها العسكري في كشمير... جارتنا غير قابلة للتنبؤ، ولذلك علينا أن نكون على استعداد للتعامل مع أي سيناريو، وينبغي التركيز على استعدادنا للرد".

وقال السفير إن السلطات الهندية قد تدبر حادثة أمنية جديدة في كشمير لإلقاء اللوم على باكستان فيها، متطرقا بهذا الشأن إلى التفجير الانتحاري الذي أودى في فبراير الماضي بأرواح 40 عنصرا من أجهزة الأمن الهندية، ما أصبح سبب التصعيد العسكري بين الطرفين آنذاك.

وشدد السفير على أن إسلام آباد لن تتخلى عن قرارها خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع نيودلهي ما لم تراجع الأخيرة قرارها بشأن إلغاء الحكم الذاتي الخاص الذي كانت كشمير تتمتع به منذ انضمامها إلى الهند، مؤكدا أن باكستان تأمل في إقناع مجلس الأمن الدولي بالضغط على الهند كي تتصرف بمسؤولية لتسوية النزاع من خلال الأساليب الدبلوماسية.

وجاءت هذه التصريحات تعليقا على قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي في ولاية جامو وكشمير وتقسيمها إلى منطقتين إداريتين، وذلك مع اتخاذ إجراءات أمنية غير مسبوقة في الإقليم ذي الأغلبية المسلمة، بما فيها حصار معلوماتي يشمل وقف الاتصالات الهاتفية والإنترنت وبث القنوات التلفزيونية، وإعلان حظر التجوال واعتقال أكثر من 500 من النشطاء والسياسيين المحليين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
باكستان لا تستبعد اتخاذ إجراءات عسكرية ضد الهند بسبب كشمير
السعودية.. تساقط غزير للأمطار على منى وعرفات ومزدلفة
انفجار بالقرب من مركز للشرطة في كوبنهاجن.. ولا إصابات
الجیش الإيراني يزيح الستار عن منظومة "فلق" الرادارية
رئيس وزراء ارمينيا يدعو روحاني للمشاركة في اجتماع الاتحاد الاوراسي
عبداللهيان : من الضروري تبني نهج إقليمي ودولي تجاه قضية كشمير
استطلاع: الإسرائيليون يخشون حربا أهلية أكثر من الحرب مع إيران
"الدفاع والأمن القومي" الليبية تحذر... وتطالب القوات الإيطالية بمغادرة البلاد فورا
انقطاع الكهرباء في عدد كبير من مناطق لندن
ترامب يعين مديرا مؤقتا لأجهزة الاستخبارات
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 72.62
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك