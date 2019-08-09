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"الدفاع والأمن القومي" الليبية تحذر... وتطالب القوات الإيطالية بمغادرة البلاد فورا


وجه النائب طلال ميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، تحذيرات للقوات الإيطالية وجميع القوات الأجنبية التي تقدم الدعم لما وصفها بـ"المليشيات" في طرابلس ومصراتة، مطالبا إياها بمغادرة البلاد في أقرب وقت.

وقال النائب في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" إن القوات الإيطالية الموجودة في مصراته تقدم الدعم للمليشيات ولا تعمل في المستشفى كما أعلنت إيطاليا،

وأكد الميهوب اليوم الجمعة، أن أي قوات أجنبية على الأرض الليبية تقدم الدعم للمليشيات والجماعات الإرهابية في ليبيا تصبح أهدافا لقوات الجيش الوطني الليبي.

وأوضح الميهوب أن سبب إعلان إيطاليا مؤخرا عن وجود جنودها في مصراتة، هو "تقدم الجيش الليبي واستهدافها للكلية الجوية في مصراتة، والتي تقدم لتقديم الدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية حسب وصفه".

تحذيرات الميهوب جاءت بعد تصريحات وزيرة الدفاع الإيطالية، إليزابيتا ترينتا، يوم أمس الخميس، بشأن الجنود الإيطاليين المتواجدين في مدينة مصراتة الليبية، حيث أكدت الوزيرة أن التواجد العسكري الإيطالي في ليبيا مرتبط بوجود المشفى العسكري الإيطالي الذي يقوم بنشاطات صحية وإشفائية مهمة لصالح الشعب الليبي.

غير أن الميهوب أكد أن "الحديث حول العمل داخل المشفى غير صحيح، وأن الأمر يرتبط بتقديم الدعم للقوات للمليشيات في تلك المدينة".

"داعش" في المستشفى الإيطالي

في مايو/آيار الماضي كشفت الغرفة الإعلامية لعمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، معلومات استخباراتية وصفتها بالخطيرة في الداخل الليبي، حيث قال العميد خالد المحجوب المتحدث الإعلامي باسم الغرفة في بيان متلفز له وقتها، إن غرفة عمليات المنطقة الغربية بقيادة اللواء عبد السلام الحاسي، حصلت على معلومات استخباراتية مؤكدة، من قلب مدينة مصراتة أن "عددا من العناصر الإرهابية المطلوبة دوليا، ومن بينهم عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، يتلقون العلاج في المستشفى الإيطالي بمدينة مصراتة، وأنهم يقاتلون مع التنظيم الإرهابي للإخوان المسلمين في ليبيا، حسب وصفه".

وكشف المحجوب عن أسماء العناصر التي أكد أنها مطلوبة دوليا، وهم، محمد عبد الغني الزبير من تنظيم داعش، أسعد خضير الشامي (أبو قتادة)، من تنظيم بيت المقدس، عبد الوهاب العسلي، من تنظيم بيت المقدس، أبو الليث، من تنظيم القاعدة بالمغرب العربي، حسن عبد الودود (داعش)، أيمن طاهر الإسكندراني (داعش)، إبراهيم عاطف، (جيش المرابطين). وكشف عن وجود عناصر تابعة لهشام عشماوي في مدينة درنة الليبية.

انقسام فرنسي إيطالي

في تصريحات سابقة قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، إن فرنسا وإيطاليا منقسمتان بشأن السياسة تجاه ليبيا رغم وحدة الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي.

وحث تاجاني، وهو إيطالي، دول الاتحاد الأوروبي على الحديث بصوت واحد فيما يتعلق بالصراع في ليبيا، حيث تدور اشتباكات بين قوات متنافسة للسيطرة على العاصمة طرابلس.

كما أشار إلى دور فرنسا وبريطانيا في الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، واصفا إياه بالخطأ الذي أشاع الفوضى في ليبيا، وفقا لما نشرته "رويترز".

القوات الأجنبية مرفوضة

في حواره السابق مع "سبوتنيك"، قال عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري:" للأسف لم نطلع على ما يقوم به السيد فايز السراج واعترضنا على دخول القوات الإيطالية إلى ليبيا، كما أنه لم يعرض داخل المجلس الرئاسي مسألة إقامة قاعدة إيطالية في مصراته، وربما كنا على إطلاع بإقامة مستشفى ميداني خلال الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي، لكن أكثر من ذلك لم تكن لدينا أي معلومة بشأن السماح بوجود قوات إيطالية أو غير إيطالية".

 

 

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"الدفاع والأمن القومي" الليبية تحذر... وتطالب القوات الإيطالية بمغادرة البلاد فورا
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