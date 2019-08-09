خطيب طهران: السعودية تتخبط وموقف الامارات تغير

أكد خطيب جمعة طهران محمد علي موحدي كرماني، اليوم، أن السعودية تتخبط في اليمن وتحاول ايجاد مخرج لإنقاذ نفسها، فيما اشار الى حصول تغيير في الموقف الاماراتي.

وقال كرماني، خلال خطبة صلاة الجمعة بالعاصمة طهران، إن "ايران بفضل المقاومة تمكنت من الوقوف بوجه اطماع الاستكبار، وتحقيق انتصارات كان الحفاظ على الثورة الاسلامية احداها".

واضاف، "بفضل المقاومة انهارت هيمنة أمريكا وتمكنت ايران من اسقاط طائرة أمريكية متطورة، كما تمكنت المقاومة من ايجاد ردع مقابل أمريكا وحلفائها" على حد تعبيره.

واشار إلى ان "السعودية تتخبط في اليمن وتحاول إنقاذ نفسها، وبفضل المقاومة حدثت استدارة في مواقف الامارات بشأن اليمن، حيث جرى ارسال وفد اماراتي الى ايران والتقى مسؤولي الحدود الايرانيين".

وأكد خطيب جمعة طهران ان "قائد الثورة الاسلامية تحدث منذ اربعة اعوام ونصف وفي بدء العدوان السعودي على اليمن عن هزيمة المعتدين والسعودية".

وأوضح ان ترامب يسعى وراء التفاوض مع ايران من جهة ومن جهة اخرى يفرض حظراً على وزير الخارجية الايراني، قائلا، اذا كان من المقرر اجراء مفاوضات -والتي لن تجري حتماً- فإن المفاوض سيكون وزير الخارجية الذي يفرضون حظراً عليه، الامريكون ليس لديهم سوى منطق الغطرسة.