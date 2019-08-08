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شمخاني يبعث برسالة الى السيد حسن نصر الله يقول فيها : هزيمة إسرائيل فرض


بعث الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" سماحة السيد حسن نصر الله بمناسبة ذكرى انتصار المقاومة اللبنانية في حرب تموز 2006.

وقال شمخاني، في الرسالة، إن "محور المقاومة يتابع عن كثب مساعي إسرائيل لإثارة التوتر، وسيفرض عليها الهزيمة في أي جبهة كانت"، وأضاف إننا "سنشهد قريبا زوال إسرائيل من الوجود وتحرير فلسطين"، وذلك حسب وكالة "الطلبة" الإيرانية.

وتابع شمخاني أن "المقاومة الإسلامية حطمت أسطورة الجيش الصهيوني الذي لا يقهر وهزمت المشروع الصهيوني الأمريكي للشرق الأوسط الجديد"، مضيفا أن "المقاومة الإسلامية في لبنان استطاعت، إلى جانب جبهة المقاومة، إنقاذ العالم من خطر الإرهاب التكفيري من خلال التضحية بالشهداء، والعالم اليوم مدين لمقاتلي المقاومة".

ولفت المسؤول الإيراني في رسالته، إلى أن "الصدق والشجاعة والبصيرة للسيد حسن نصر الله كانت عاملا حاسما في حركة ودور "حزب الله" في خلق الوحدة الوطنية اللبنانية والأمن والسلام على حدود لبنان".

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شمخاني يبعث برسالة الى السيد حسن نصر الله يقول فيها : هزيمة إسرائيل فرض
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