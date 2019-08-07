وزير الخارجية البريطاني لنظيره الهندي: قلقون من الوضع في كشمير

كشف وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم، أنه اتصل بنظيره الهندي، سوبراهمانيام جايشانكار، وأعرب له عن قلقه تجاه الوضع في كشمير، في ظل تزايد التوتر بين إسلام آباد ونيودلهي.

وقال راب "لقد أعربنا عن قلقنا تجاه الوضع (في كشمير) ودعونا إلى الهدوء، كما تلقينا قراءة واضحة للوضع من وجهة نظر الحكومة الهندية".

وكانت باكستان أعلنت أنها ستخفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع الهند، إلى جانب تعليق التبادلات التجارية بين البلدين بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير.