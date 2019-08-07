برلين: نجاح عقوبات واشنطن ضد "السيل الشمالي-2" سيجعل أوروبا ألعوبة بيد الأمريكيين

ذكرت صحيفة " Die Welt "، أن الشركات الألمانية تعتبر العقوبات الأمريكية ضد خط نقل الغاز "السيل الشمالي-2" الروسي، بمثابة تهديد للقارة الأوروبية كلها.

ونقلت الصحيفة، عن ولفجانج بيوهيل، رئيس اللجنة الشرقية للاقتصاد الألماني، قوله إن: فرض التدابير التقييدية والعقوبات ضد المشروع، سيحول سياسة الطاقة الأوروبية إلى "ألعوبة بيد الأمريكيين".

وأضاف: " "مشاريع العقوبات الأمريكية الأخيرة، ستضر بالأعمال التجارية في دول صديقة، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنمسا وسويسرا".

وأشار إلى أن تدخل واشنطن في سياسة الطاقة الأوروبية، سيثير خلافا، لا مفر منه، بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما سيسبب ضررا مؤكدا للجانبين.

وقال بيوهيل: "لا شك أن أمور الطاقة الأوروبية، هي مسائل تخص الأوروبيين، وهذا سيستمر لاحقا".

وأضاف أنه ستعقد في سبتمبر المقبل، جولة أخرى من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا حول اتفاقية عبور جديدة، كما ستشمل المباحثات أيضا العقوبات الأمريكية التي قد تضر هذه العملية.