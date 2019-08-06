أنباء عن استقالة السفير الأمريكي لدى موسكو

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الثلاثاء، بأن السفير الأمريكي لدى روسيا جون هانتسمان يعتزم الاستقالة من منصبه من أجل الترشح لمنصب محافظ ولاية يوتا التي ولد فيها.

وقال هانتسمان في رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب، نقلتها صحيفة "سولت ليك تريبيون"، إن "الجنسية الأمريكية هي امتياز، وأعتقد أن المسؤولية الأساسية المتعلقة بالعودة هي خدمة الوطن".

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن هانتسمان يدرس الترشح لانتخابات محافظ ولاية يوتا عام 2020