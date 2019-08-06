ضاحي خلفان يدعو لضرب قطر

دعا قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، الثلاثاء، إلى ضرب قطر، رداً على تفجير معهد الاورام في مصر والذي اتهمت فيه القاهرة "الأخوان المسلمين" بتنفيذه.

وقال خلفان في سلسلة تغريدات على موقعه في "تويتر" إن "الإرهاب الدولي الإخواني ترعاه دولة صغيرة جدا اسمها قطر تحت رعاية تنظيم الحمدين".

وأضاف أن "كل مصري شريف يجب أن يدرك حقيقة واحدة هي أن هذا التنظيم المفجر في وطنه مدعوم من قطر وتركيا".

وأوضح خلفان، "افخري يا قطر بضربك ل‍معهد الأورام السرطانية في مصر عبر جماعة الإخوان المدعومين من قيادتك. لم يسلم من مهاجمي الإخوان في مصر والمدعوم تنظيمهم من قطر وتركيا حتى مرضى السرطان".

وبيّن أن "قطر مصدر الإرهاب اليوم بلا شك، إذا ما يضرب المصدر فسيظل مؤذياً للجميع"، متسائلا: "هل يتوجب على مصر نقل المعركة إلى قطر".

وقالت وزارة الداخلية المصرية، أمس الاثنين، إن كمية من المتفجرات في سيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية أدت إلى انفجار وقع الليلة الماضية أمام مستشفى في وسط القاهرة وأودى بحياة 20 شخصا.