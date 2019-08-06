تدمير "طائرة شحن تركية" في ليبيا

دمر سلاح الجوي التابع للقيادة العامة لـ"الجيش الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، ما قال إنها "طائرة شحن قادمة من تركيا محملة بصواريخ خاصة بالطائرات المسيرة لحظة هبوطها في مصراتة".

وأوضح "الجيش الليبي"، وفقاً لـ"روسيا اليوم"، أنه دمر بإطلاق صاروخ واحد فقط طائرة شحن من طراز "إيل - 76" أثناء هبوطها في مدرج الكلية الجوية في مدينة مصراتة.

يذكر أن سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق الوطني كان قد دمر بغارة نفذت قبل أيام، طائرتي شحن تابعتين لشركة خاصة أوكرانية على مهبط قاعدة الجفرة الجوية التابعة لقوات حفتر في منطقة الجفرة وسط الصحراء الليبية.