صحيفة أمريكية: ترامب يقود البلد إلى الخراب

أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، بأن الرئيس دونالد ترامب يقود بلاده إلى الخراب بإذكائه جذوة الكراهية، وتحريضه لمن وصفهم بالمعتوهين في أميركا.

ونقلت الصحيفة في مقال لكاتب الأعمدة الشهير ماكس بوت مطالبته لترامب بـ "العمل على وضع حد للعنف الذي يضرب البلاد".

وجاء مقال بوت، تعليقاً على حوادث إطلاق النار الجماعي التي أودت بحياة أعداد كبيرة من الأبرياء، لاسيما حادثتي السبت الماضي، في مدينتي إل باسو بولاية تكساس ودايتون في أوهايو، اللتين قُتل فيهما 29 شخصاً، وكان دافعهما عنصرياً على ما يبدو.

ويرى الكاتب أن "هذه النزعة نحو إطلاق النار الجماعي تتقاطع مع "صرعة" أخرى تتمثل في انتشار أيديولوجية تفوّق العرق الأبيض، فيما ضرب أمثلة على ذلك بما حدث في مدن مثل شارلستون بولاية كارولينا الجنوبية، حيث قتل تسعة أشخاص داخل كنيسة للأميركيين السود عام 2015، وحين قُتل ثمانية أشخاص في معبد يهودي بمدينة بيتسبرغ في 2018، هذا بالإضافة إلى حادثة إطلاق نار خلال مهرجان الثوم في غيلروي بولاية كاليفورنيا، التي لقي فيها أربعة أشخاص مصرعهم الأسبوع الماضي.