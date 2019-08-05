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الجيش الإيراني يحذر: وصلنا إلى حدود إسرائيل


أكد المساعد الميداني لرئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية العميد مهدي رباني، الاثنين، عدم قدرة أي دولة إقليمية أو غير إقليمية على أن تتغلب على إيران في معركة برية.

وقال رباني، في تصريحات له، اليوم: "وصل عمق نفوذنا إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط وامتدت جبهتنا إلى حدود الكيان الصهيوني"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف: "على الأقل خلال السنوات العشر المقبلة، لن تستطيع أي دولة إقليمية أو غير إقليمية أن تتغلب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في معركة برية، نحن اليوم أقوى من الماضي".

وكان النائب السياسي لقائد الحرس الثوري الإيراني، يد الله جواني، قال إنه في "حال ارتكبت واشنطن أي خطأ ضد إيران ستكون في مواجهة قوات المقاومة في كل المنطقة".

وكشف جواني عن أن "طهران أبلغت واشنطن وتل أبيب بأن أي عدوان على إيران، سيواجه محور المقاومة من شرق المتوسط إلى البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك أي تحالف بحري أمريكي في الخليج ودول المنطقة، مشددا على أن القوات المسلحة الإيرانية هي الضامن لأمن الخليج".

 

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها تعتزم تشكيل تحالف دولي لتأمين الملاحة في منطقة الخليج، وخاصة في مضيقي هرمز وباب المندب، كما شددت بريطانيا على ضرورة تشكيل بعثة أوروبية لتأمين الملاحة في الخليج، عقب احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية الشهر الماضي.

 

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