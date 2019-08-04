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السعودية تمنع 10 آلاف شخص من أداء فريضة الحج


أعلن المتحدث الرسمي للأمن العام في السعودية، عن إعادة 10 آلاف شخص لا يحملون تصاريح رسمية لأداء فريضة الحج.

ونقلت صحيفة "سبق" عن المسؤول السعودي قوله، إن "الحملة تهدف إلى تنظيم حجاج الداخل بما ينسجم والطاقات الاستيعابية للإقامة وأداء النسك والشعائر، وضبط حملات الحج غير النظامية التي تستغل رغبة المواطنين والمقيمين لأداء فريضة الحج بالاحتيال عليهم وجمع الأموال منهم بطريقة غير مشروعة".

وأضاف أنه "جرى ضبط 181 مكتبا غير مرخص بخدمة حجاج الداخل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالمسؤولية عنها، وإعادة ما يقارب من 400 ألف مقيم لعدم حصولهم على تصاريح العمل بالعاصمة المقدسة".

وأشار المسؤول السعودي، إلى أنه "تم ضبط 277 مقيما مخالفا لأنظمة الحج داخل حدود المشاعر المقدسة، وتوثيق هوياتهم، تمهيدا لتطبيق النظام بحقهم، بالإضافة إلى 15 ناقلا مخالفا للتعليمات".

وشدد المتحدث الرسمي للأمن العام بالحج، على أن "رجال الأمن يؤدون مهامهم في كافة مناطق المملكة"، بما يحقق أهداف خطط أمن الحج للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء الشعائر.

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