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قائد عسكري إيراني يستبعد اندلاع أي نزاع في الخليج


قلل رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان، من احتمال اندلاع أي نزاع في منطقة الخليج.

وقال بوردستان في حديث لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية: "ربما للوهلة الأولى، تشير الأحداث في الخليج الفارسي إلى احتمال أن يكون هناك صراع عسكري، لكن عندما ننظر إلى عمق الأحداث، تقل الاحتمالات إلى حد كبير".

وأضاف: "ليس لجميع دول الخليج مصلحة في رؤية أزمة أخرى في المنطقة"، مؤكدا أن القوة العسكرية الإيرانية ستقف أمام من يجرؤ على استخدام أي خيار عسكري ضد البلاد".

كما شبه العميد منطقة الخليج بـ"ترسانة الأسلحة"، مضيفا أن "مجرد انفجار ألعاب نارية يمكن أن يسبب كارثة كبيرة".

وتشهد العلاقة بين إيران والولايات المتحدة توترا متزايدا، بعد سلسلة من الاعتداءات على السفن وإسقاط طائرات مسيرة، واحتجاز ناقلات نفط في الخليج.

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