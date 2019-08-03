الصفحة الدولية

وزير المالية الروسي: العقوبات الأمريكية لن تضر بنظامنا المالي


صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، بأن العقوبات الأمريكية الإضافية على روسيا تضر بالعلاقات الثنائية، غير أنها لن تترك أثرا سلبيا ملموسا على اقتصاد البلاد ونظامها المالي.

وأوضح سيلوانوف أن "الاقتصاد الروسي قد أظهر في السنوات الماضية قدرته على المقاومة تحت ضغط التقييدات الخارجية. إن السياسة المالية المتوازنة المتبعة وهيكلية النظام الاقتصادي الكلي التي أنشأناها تتسم بالمرونة، كل ذلك يضمن تأقلم الاقتصاد بسرعة مع الظروف الخارجية غير المواتية".

وبخصوص احتمال فرض عقوبات على الدين العام الروسي وديون الشركات، أكد سيلوانوف أن "النظام المالي الذي طورته الحكومة يتيح تلبية احتياجات ميزانية الدولة والشركات في الموارد المالية المقترضة".

وقد أعلنت واشنطن في وقت سابق من اليوم أن الحزمة الثانية من العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية "قضية سكريبال" ستدخل حيز التنفيذ في 19 أغسطس الحالي وستبقى سارية المفعول لمدة 12 شهرا على الأقل.

وتتضمن العقوبات الأمريكية الجديدة التي تستهدف النظام المالي الروسي قيودا على الدين العام الروسي ومطالبة واشنطن للمنظمات المالية الدولية، بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بعدم تقديم قروض لموسكو، ومنع البنوك الأمريكية من المشاركة في السوق الأولية للدين السيادي الروسي غير المقوم بالروبل وإقراض الأموال غير المقومة بالروبل للحكومة الروسية، وإضافة قيود على ترخيص تصدير السلع والتكنولوجيا التي تسيطر عليها وزارة التجارة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير المالية الروسي: العقوبات الأمريكية لن تضر بنظامنا المالي
"الحرية والتغيير" في السودان: الوثيقة الدستورية تؤسس لعهد جديد ونظام برلماني
اتفاق بشأن الوثيقة الدستورية في السودان
دعوة "مفاجئة" من ترامب إلى ظريف
فنلندا تعتذر لروسيا على خطأ سفينة عسكرية
إيران وعمان تعتزمان إطلاق خط بحري من "جاسك" إلى السلطنة
إعلامي سوداني يحذر من الإفراط في التفاؤل بتوقيع الاتفاق مع "العسكري"
أميركا تعلن موعد دخول الحزمة الثانية من العقوبات على روسيا حيز التنفيذ
نشطاء: تركيا تبدأ ملء خزان سد ضخم على نهر دجلة
تفاهم سعودي إيراني على افتتاح مكتب لرعاية مصالح طهران لدى الرياض
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 71.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
الدكتور مقداد نافع اعبيدو الراوي : التعويضات في الانبار حيث تجري خلف الكواليس وحتى يستلم صاحب الدار المتظرره لابد دفع نسبة من المبلغ ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
دكتور اياد جواد : ارجو التفضل بعدم الممانعة بنقل خدماتي الى وزارة التعليم العالي من وزارة التخطيط والتي انا موظف بمقر ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علاء صالح سلطان : السلام عليكم شكوى نحن لفيف من اصحاب المحلات التجارية والشقق السكنية واصحاب الحرف في شارع السعدون محلة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
نزار : ليس صحيحا ما تقول . العراقي سومري اكدي متحول الى العروبة بعد الاحتلال العربي الاستيطاني للعراق .. ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
احمد علي كازم : اني المواطن ؟؟؟؟؟ من محافظة بابل لدينا شكوى تخص مؤسسة شهداء بابل بعد البحث والتدقيق لحصول مظالم ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
كاظم جواد كاظم الشمس : لي اخ سجين سياسي واني خريج معهد فني ومن مواليد 1964قدمت على الفصل السياسي ولكن رفضوا ذلك ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Zaid : السلام عليكم...الكثير يتكلمون ويكتبون عن مسؤولية الطبيب تجاه المريض . لكن لم ار او اسمع عن العكس ...
الموضوع :
مسؤولية الطبيب القانونية تجاه المريض
فيسبوك