دعوة "مفاجئة" من ترامب إلى ظريف

أفادت صحيفة "نيويوركر" الأميريكية، بتلقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الشهر الماضي، دعوة "مفاجئة" من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيارة الولايات المتحدة ولقائه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أميركية وإيرانية ودبلوماسية قولها إن هذه الدعوة سلمها إلى ظريف السيناتور الجمهوري راند بول الذي التقى عميد الدبلوماسية الإيرانية في مقر سفير طهران ب‍نيويورك في 15 تموز الماضي.

وذكرت الصحيفة، وفقاً لـ"روسيا اليوم"، أن بول عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، عمل على هذه المبادرة لبضعة أسابيع بموافقة ترامب وبالتشاور مع البيت الأبيض والخارجية الأميركية.

وأكدت الصحيفة أن اللقاء الأول بين ظريف وبول تركز في البداية على برنامج إيران النووي والتوتر في الخليج، حيث أوكلت إلى السيناتور مهمة إقامة قناة اتصال دبلوماسية مباشرة على أعلى مستوى بين واشنطن وطهران.