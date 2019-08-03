فنلندا تعتذر لروسيا على خطأ سفينة عسكرية

اعربت فنلندا عن أسفها على دخول سفينتها الحربية Hämeenmaa المياه الإقليمية الروسية "عن طريق الخطأ"، وتوغلها فيها لبضع مئات من الأمتار.

وقالت البحرية الفنلندية تعليقا على الحادث الذي وقع في 1 أغسطس وأعلن عنه اليوم: "دخلت كاسحة الألغام الفنلندية Hämeenmaa أثناء أدائها مهام مراقبة حدود البلاد، المياه الإقليمية الروسية التي توغلت فيها لـ600 متر. وبعد أن لاحظت الخطأ، عادت السفينة على الفور إلى المياه الدولية وأبلغت القيادة بذلك، وبدأ الأسطول الفنلندي التحقيق في الحادث".

وأشار رئيس الأركان البحرية الفنلدنية توماس تيليكاينين للصحفيين، إلى أن الحادث وقع غرب جزيرة هوغلاند، مضيفا أن "مراقبة السلامة الإقليمية هي مهمتنا الرئيسية. وبناء على ذلك، كانت سفننا هناك"، وأوضح أن "الخطأ الذي وقعت به Hämeenmaa لم يكن استفزازا ولم يحمل أي نية خبيثة".