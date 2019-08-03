أميركا تعلن موعد دخول الحزمة الثانية من العقوبات على روسيا حيز التنفيذ

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، أن الحزمة الثانية من العقوبات على روسيا ستدخل حيز التنفيذ في الـ19 من الشهر الحالي وستبقى سارية المفعول لمدة 12 شهراً على الأقل.

وقالت الوزارة في بيان، بحسب "روسيا اليوم"، إن الحزمة الثانية من العقوبات تأتي بموجب قانون عام 1991 الخاص بالرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ومنع استخدامها، لمعاقبة روسيا على "استخدامها مادة "نوفيتشوك" المشلة للأعصاب في محاولة لاغتيال سيرغي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا في 4 مارس 2018".

وأوضح البيان، أن الحزمة الثانية تشمل "معارضة الولايات المتحدة لتمديد أي قرض أو مساعدة مالية أو تقنية ل‍روسيا من قبل المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، ومنع البنوك الأميركية من المشاركة في السوق الأولية للدين السيادي الروسي غير المقوم بالروبل وإقراض الأموال غير المقومة بالروبل للحكومة الروسية، وإضافة قيود على ترخيص تصدير السلع والتكنولوجيا التي تسيطر عليها وزارة التجارة.